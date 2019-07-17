لجنة اللاجئين بالجبهة الشعبية تدين الإجراءات اللبنانية التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أدان الدكتور بكر أبو صفية، مسئول لجنة اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقطاع غزة بأشد العبارات الإجراءات اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أنها ستُشكّل عليهم المزيد من الضغوطات لإجبارهم على التفكير بالهجرة.



وقال أبو صفية في تصريحات لبوابة اللاجئين: " جاء هذا التصرف اللبناني الضاغط على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بلقمة عيشهم وممارسة حياتهم اليومية والطبيعية، ليساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمحاولات الأمريكية لاستهداف قضية اللاجئين وحق العودة إما عن طريق التوطين أو الهجرة إلى أماكن بعيدة عن فلسطين".



وحذر أبو صفية من محاولات مريبة لاستغلال هذه الإجراءات من قبل بعض الحكومات الغربية وخاصة كندا وأستراليا ونيوزلندا لفتح باب الهجرة للفلسطينيين وخاصة الذين يقطنون في لبنان وسوريا والضفة، انسجاماً مع المخططات الأمريكية والصهيونية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وحق العودة على وجه الخصوص.



وذكّر أبوصفية الحكومة اللبنانية بأنه عندما حدثت الهجرة القسرية لشعبنا الفلسطيني إلى لبنان وتم إنشاء المخيمات كان هناك اتفاق بين الحكومات اللبنانية المتعاقبة ووكالة الغوث بعدم توطين الفلسطينيين في لبنان، وأن هجرتهم وعودتهم الوحيدة لن تكون إلا باتجاه فلسطين عبر تنفيذ قرار الجمعية العمومية 194 المرتبط بوجود وكالة الغوث وحق العودة للاجئين".



وطالب أبو صفية الكل الفلسطيني وفي مقدمتهم الفصائل ومنظمة التحرير بتوحيد جهودهم للضغط على الحكومة اللبنانية للتراجع عن قرار وزارة العمل والذي يستهدف اللاجئين الفلسطينيين، ومن أجل التخفيف من عبء الحياة عليهم والذي يمكن أن يضطرهم للهجرة بعيداً.