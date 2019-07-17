ما حقيقة وقف الرئيس عباس لميزانية حركة فتح بغزة؟

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رام الله - دنيا الوطن

نفت مصادر في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الأخبار التي يتم تداولها، حول قطع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للميزانيات المخصصة للحركة في قطاع غزة.



وقال مصادر في الحركة لـ"دنيا الوطن": "ننفي وبشدة ما تم تداوله مؤخرًا، ونؤكد أن كل ما نُشر حول وقف الميزانيات، هي أخبار مفبركة".



وكانت أخبارًا مفبركة، انتشرت تُفيد بوقف الرئيس عباس للميزانيات المخصصة للأقاليم الجنوبية، حيث أشارت إلى أن الأقاليم لم تستلم الميزانيات المفرزة لها منذ ثلاثة أشهر.