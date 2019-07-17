"عملية إغلاق الصنبور"..الاحتلال يزعم اكتشاف طريقة جديدة لحماس لتحويل الأموال للضفة الغربية

ترجمة: مؤمن مقداد



زعم الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه اكتشف طريقة جديدة تستخدمها حركة حماس لتحويل الأموال من غزة إلى الضفة الغربية لدعم وتمويل العمليات.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم الكشف عن عملية " "عملية إغلاق الصنبور" وهي العملية التي قادها الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام (شاباك)، كشف خلالها عن علاقة بين كبار نشطاء حماس في قطاع غزة مع عناصر الحركة في الضفة.



وأضاف: أنه تم الكشف عن مسار تحويل الأموال من خلال شركة سفريات زوار الحرمين المملوكة للأخوين، هاني وفراس البلبيسي وصراف الأموال محمد السويسي، الذي يعمل من قطاع غزة.



وادّعى المتحدث الإسرائيلي أنه "كجزء من العملية اعتقلت قوات الجيش و(شاباك) ثلاثة مشتبه بهم ينشطون في البنية التحتية التابعة لحركة حماس في الضفة وهم: إبراهيم مظفر أحد سكان مزارع النوباني وهو ناشط من حماس ومعتقل سابق، بالإضافة إلى خالد مظفر (شقيق إبراهيم) - من سكان مزارع النوباني وأحد نشطاء حماس، ومحمد أبو سالم أحد سكان رنتيس ناشط من حماس ومعتقل سابق.



رام الله - دنيا الوطن