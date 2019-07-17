الوزير أبو سيف يبحث مع مدير عام الوايبو حقوق الملكية الفكرية

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

التقى وزير الثقافة، عاطف أبو سيف بمدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) فرانسس غري والوفد المرافق له، ظهر اليوم الأربعاء، وبحثا جملة من القضايا المتعلقة بقانون الملكية الفكرية في فلسطين وآليات تطبيقه.



ورحب الوزير أبو سيف بفرانسس لوجوده في فلسطين، مؤكداً أن وزارة الثقافة وضمن خطتها الاستراتيجية بالتعاون مع الوايبو تسعى لتطوير مشروع قانونٍ يواكب التطور الدولي، ويتفق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحفاظ على حقوق المبدعين بكافة المجالات كحق المؤلف والحقوق المجاورة، وحماية الحقوق من

السرقة والتشويه والتزوير، في ظل مساعي الاحتلال الدائمة لسرقة المؤلفات والتراث الوطني الفلسطيني.



وشدد أبو سيف على اهتمام وزارته بحقوق وقانون الملكية الفكرية الذي سيتم طرحه للحكومة الفلسطينية للمصادقة عليه، مضيفاً أن الوزارة ستقوم وعبر القنوات الرسمية بتزويد الوايبو باحتياجات وحدة الملكية الفكرية في وزارة الثقافة المتمثلة في الاحتياجات التقنية، وبناء القدرات البشرية، والتطوير المهني من

خلال أكاديمية الوايبو، بالإضافة إلى الزيارات الدراسية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.



واتفق الطرفان على أهمية اعداد وتنفيذ برنامج تدريبي يتعلق بحقوق الملكية الفكرية لذوي العلاقة في المجال الثقافي، والعمل على اعداد برنامج توعوي للمجتمع الثقافي بكل مكوناته، حول القانون ماهيته، واحترام الملكية الفكرية في المجتمع الفلسطيني.