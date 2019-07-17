دولي

مقتل نائب القنصل العام التركي في إطلاق نار بأربيل العراقية

مقتل نائب القنصل العام التركي في إطلاق نار بأربيل العراقية
رام الله - دنيا الوطن
لقي نائب القنصل العام التركي، واثنان من مرافقيه مصرعهم، اليوم الأربعاء، في هجوم بإطلاق نار، وقع في مطعم بمدينة اربيل العراقية.

وبحسب موقع (سكاي نيوز)، فإن مسلحين استهدافا المسؤول التركي في أربيل، مما أسفر عن مقتله مع اثنين من مرافقيه.

وذكرت شبكة (رووداو) الكردية، أن القوات الأمنية توافدت إلى المكان، وقطعت الطرق القريبة والمؤدية إلى المطعم الذي وقع فيه حادث إطلاق النار، وهي تلاحق مطلقي النار في هذه الأثناء.

أخبار ذات صلة

إيران تُعلن موقفها من استهداف السعودية والإمارات بأي حرب مُحتملة

إيران تُعلن موقفها من استهداف السعودية والإمارات بأي حرب مُحتملة

باراك يُقاضي صحيفة بريطانية بعد أن اتهمته بإقامة علاقات مع نساء

باراك يُقاضي صحيفة بريطانية بعد أن اتهمته بإقامة علاقات مع نساء

أنقرة.. وصول الطائرة الروسية الـ 13 حاملة معدات (إس- 400)

أنقرة.. وصول الطائرة الروسية الـ 13 حاملة معدات (إس- 400)

شاهد: مونيكا لوينسكي تُعيد فضيحة بيل كلينتون الجنسية بتغريدة

شاهد: مونيكا لوينسكي تُعيد فضيحة بيل كلينتون الجنسية بتغريدة

زعمية حزب العمل السابقة تُعلن عدم خوضها لانتخابات الكنيست

زعمية حزب العمل السابقة تُعلن عدم خوضها لانتخابات الكنيست

زلزال يَضرب مدينة مكسيكو سيتي

زلزال يَضرب مدينة مكسيكو سيتي

بالصدفة.. الناتو يكشف الأماكن السرية للأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا

بالصدفة.. الناتو يكشف الأماكن السرية للأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا

إسرائيل تُهاجم زعيم حزب العمال البريطاني لدعمه للفلسطينيين

إسرائيل تُهاجم زعيم حزب العمال البريطاني لدعمه للفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

الوزير أبو سيف يبحث مع مدير عام الوايبو حقوق الملكية الفكرية

الوزير أبو سيف يبحث مع مدير عام الوايبو حقوق الملكية الفكرية

إصابة أربعة مواطنين بانقلاب جيب بخانيونس

إصابة أربعة مواطنين بانقلاب جيب بخانيونس

الاحتلال يهدم جزءاً من منزل ومنشآت في بلدة الجيب بالقدس

الاحتلال يهدم جزءاً من منزل ومنشآت في بلدة الجيب بالقدس

المالكي: القدس تواجه أخطر هجمة استعمارية إسرائيلية

المالكي: القدس تواجه أخطر هجمة استعمارية إسرائيلية

هيئة الأسرى: الحكومة الإسرائيلية تُعرقل مهامنا بإتمام الزيارة الثانية للأسرى

هيئة الأسرى: الحكومة الإسرائيلية تُعرقل مهامنا بإتمام الزيارة الثانية للأسرى

النيابة العامة تدعو أصحاب المحطات الإذاعية لتصويب أوضاعهم القانونية

النيابة العامة تدعو أصحاب المحطات الإذاعية لتصويب أوضاعهم القانونية

مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين: متمسكون بحق العودة ونرفض التوطين

مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين: متمسكون بحق العودة ونرفض التوطين

الخارجية تُدين عمليات هدم المنازل والمنشآت وتعتبرها استخفافاً بالإدانات الدولية

الخارجية تُدين عمليات هدم المنازل والمنشآت وتعتبرها استخفافاً بالإدانات الدولية

منوعات

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

&#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين&#34;: فيلم &#34;الكوفية&#34;...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

"شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين": فيلم "الكوفية"...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها؟

لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

ريا أبي راشد تتصدّرُ &#34;غوغل&#34; بسبب هذه الصور التي كشفتها بعد سنوات

ريا أبي راشد تتصدّرُ "غوغل" بسبب هذه الصور التي كشفتها بعد سنوات

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة&#34;.. &#34;سرد&#34; حين تصنع الرسائل الصوتية فيلماً

ضمن مهرجان "شاشات الـ11 لسينما المرأة".. "سرد" حين تصنع الرسائل الصوتية فيلماً

بعد انتشار صور جثتها.. القصة الكاملة لذبح نجمة الإنستجرام الشهيرة

بعد انتشار صور جثتها.. القصة الكاملة لذبح نجمة الإنستجرام الشهيرة

كنزي عمرو دياب تطل بأزياء جريئة.. ومتابعوها: &#34;راعي سنك&#34;

كنزي عمرو دياب تطل بأزياء جريئة.. ومتابعوها: "راعي سنك"

عربي

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الجيش الليبي يُعلن انسحاب قوات حكومة الوفاق من محاور القتال بجنوب طرابلس

الجيش الليبي يُعلن انسحاب قوات حكومة الوفاق من محاور القتال بجنوب طرابلس

الكويت تستنكر بيان منظمة دولية بشأن تسليم ثمانية مطلوبين لمصر

الكويت تستنكر بيان منظمة دولية بشأن تسليم ثمانية مطلوبين لمصر

السعودية ترفض &#34;إدعاءات&#34; قطر بشأن مناسك الحج والعمرة

السعودية ترفض "إدعاءات" قطر بشأن مناسك الحج والعمرة