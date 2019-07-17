مقتل نائب القنصل العام التركي في إطلاق نار بأربيل العراقية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي نائب القنصل العام التركي، واثنان من مرافقيه مصرعهم، اليوم الأربعاء، في هجوم بإطلاق نار، وقع في مطعم بمدينة اربيل العراقية.



وبحسب موقع (سكاي نيوز)، فإن مسلحين استهدافا المسؤول التركي في أربيل، مما أسفر عن مقتله مع اثنين من مرافقيه.



وذكرت شبكة (رووداو) الكردية، أن القوات الأمنية توافدت إلى المكان، وقطعت الطرق القريبة والمؤدية إلى المطعم الذي وقع فيه حادث إطلاق النار، وهي تلاحق مطلقي النار في هذه الأثناء.