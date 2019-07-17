إصابة أربعة مواطنين بانقلاب جيب بخانيونس

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خاص دنيا الوطن

أفاد المقدم فهد حربـ،، مفتش حوادث المرور في قطاع غزة، بإصابة أربعة مواطنين، بجروح ما بين المتوسطة والطفيفة، بعد حادث انقلاب جيب، اليوم الأربعاء، بالقرب من محطة التحرير على طريق صلاح الدين في محافظة خانيونس جنوب القطاع.



وأشار حرب في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الحادث ذاتي، جاء نتيجة السرعة الزائدة، حيث فقد السائق السيطرة على الجيب، مما أدى لانقلابه.