وفاة اللواء جمال كايد بعد صراع مع مرض السرطان.. وحركة فتح تنعاه

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رام الله - دنيا الوطن

توفي اللواء جمال كايد، القائد الأعلى لقوات الأمن الوطني الفلسطيني الأسبق، ظهر اليوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض عضال في مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمان.

وكان اللواء كايد يعاني من مرض السرطان لفترة من الوقت، وقد تم نقله للعلاج في الأردن قبل عدة أيام.



بدورها، نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في بيان لها، اللواء الركن جمال كايد، الذي توفي بعد صراع مع مرض عضال اليوم الأربعاء، في مستشفى الحسين بالعاصمة الاردنية عمان.



جاء نص البيان كالتالي..



'مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا'



صدق الله العظيم



بمزيدٍ من الحزنِ والمواساة وبأصدقِ المشاعرِ الاخوية والنضالية تنعى حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح - الاقاليم الجنوبية إلى شعبنا المناضل في الوطن والشتات، ولرفاق دربه في النضال، ولعائلته وأقربائه ، والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس... الأخ المناضل اللواء الركن : جمال كايد "ابو خالد" الذي وافته المنيّة إثر مرض عضال، بعد مسيرة نضالية طويلة حافلة بالعطاء والنضال.



المناضل اللواء جمال كايد كان من ابناء حركة فتح الميامين، وكان يشغل القائد العام لقوات الامن الوطني بالمحافظات الجنوبية.وقد ظل أميناً على العهد وفياً للوطن مناضلاً وقائداً رمزاً للإخلاص والتفاني و الثبات على المبادئ والعمل من أجل قضيته ‏التي آمن بها.



وتدعو حركة فتـــــح المولى عزَّ وجل أن يتغمدَ فقيدها وفقيد الشعب الفلسطيني بواسع رحمته ويشمله بعظيم عفوه ومغفرته ورضوانه, وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأنبياء وحَسُن أولئك رفيقا.