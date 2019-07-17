الاحتلال يهدم جزءاً من منزل ومنشآت في بلدة الجيب بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مغسلة وبركساً، تعود ملكيتهما لعائلة المواطن وضاح أبو دية، في بلدة الجيب شمال غرب مدينة القدس المحتلة.



وقال وضاح أبو دية، صاحب المنشأة المستهدفة، إن جرافات الاحتلال، شرعت منذ صباح اليوم ودون سابق إنذار، بتطويق المنطقة في "حي الخلايلة" من البلدة، ومنعت المواطنين من الوصول إليها، حيث أجرت عملية الهدم لمغسلة تبلغ مساحتها نحو 60 متراً، وبركسا تبلغ مساحته 20 متراً، بالإضافة إلى جزء من منزل تعود ملكيته للمواطن يوسف حسين أبو دية، بحجة عدم الترخيص، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).