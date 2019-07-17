التربية: نتائج الثانوية العامة ستُعلن غداً الساعة الثامنة صباحاً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، عقب اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير مروان عورتاني؛ أن نتائج امتحان الثانوية العامة، ستُعلن غداً الخميس، في تمام الساعة الثامنة صباحاً.



وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن النتائج، ستُعلن عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج امتحان الثانوية العامة www.psge.ps، وأيضاً عبر الرسائل القصيرة من شركتي (جوال) و (أوريدو)، وعبر صفحات مديريات التربية.