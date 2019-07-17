هيئة الأسرى: الحكومة الإسرائيلية تُعرقل مهامنا بإتمام الزيارة الثانية للأسرى

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي، تعمل على عرقلة إتمام الزيارة الثانية للأسرى داخل السجون، من خلال المماطلة المتعمدة، وعدم التعامل بجدية مع هذا الملف.





واوضحت الهيئة، أنها منذ عدة شهور تتواصل مع الصليب الأحمر الدولي، ومع هيئة الشؤون المدنية، وتم الاتفاق على آلية لإتمام الزيارة الثانية، وتم تعين طاقم وتدريبه من قبل مختصين في الصليب الأحمر الدولي، وقدمت تصاريح للطاقم الميداني، ولم يتم الرد حتى هذه اللحظة.





واضافت الهيئة: "كل الشروط التعجيزية التي فرضها الإحتلال علينا كهيئة، كنا مضطرين للتجاوب معها وتوفيرها في سبيل توفير 45 دقيقة أخرى، يلتقي بها الأسرى بعائلاتهم، ولكن كل المعلومات التي كانت تصلنا دوماً من هيئة الشؤون المدنية والصليب الأحمر حول موقف الإسرائيليين كانت سلبية ومحبطة".





وأكدت الهيئة بأنها تملك الجاهزية التامة للمباشرة في تنفيذ الزيارة الثانية، وكل ما ينقص ذلك هو موافقة حكومة الاحتلال، حيث إن الطواقم المدربة جاهزة، ولدينا قاعدة بيانات تفصيلية حول الأسرى، وآلية الزيارات لكافة السجون.





وطالبت الهيئة كافة الجهات المعنية وذات العلاقة، بالضغط على حكومة الاحتلال بكل الوسائل والطرق للبدء بتنفيذ الزيارة الثانية، وعلى الصليب الأحمر، أن يتحدث عن كل التفاصيل التي تتعلق بهذا الجانب بكل صراحة وشفافية.

رام الله - دنيا الوطن