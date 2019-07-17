أول تعليق من الرئيس عباس على قرار لبنان بشأن اللاجئين الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن هناك عدداً من القضايا التي تستدعي الحوار العاجل مع اللبنانيين، مستدركاً: "لأننا نريد حل هذه القضايا بالحوار والمفاوضات، ونرفض التصعيد من أي جهة كانت".







وأضاف الرئيس عباس، خلال كلمة له في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله: "لذلك سيتم إيفاد عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد لمتابعة هذه القضايا مع الإخوة اللبنانيين، ونؤكد رفضنا لكل أشكال التصعيد، لان الأهم حل المشاكل وليس تعقيدها".



وتابع الرئيس عباس: "سنناقش الوضع القائم الآن في لبنان، والذي يأتي عقب الظروف التي مررنا بها هناك، والتي كانت ممتازة كقضية صابر مراد، وغيرها، التي انعكست إيجاباً على علاقاتنا الأخوية مع الأشقاء في لبنان".وأكمل الرئيس عباس: "كذلك سيكون على جدول أعمالنا عدد من القضايا المهمة التي مرت بنا خلال الفترة الماضية، كـ (صفقة القرن)، و"ورشة المنامة"، والانتخابات الإسرائيلية، والتي لا نتدخل فيها بالطبع، ولكن على الأقل نطل عليها باعتبارها تجري عند جيراننا".وأضاف الرئيس عباس: "سنناقش أيضاً ملف المصالحة، وما جرى في القدس، ثم الأموال الفلسطينية لدى إسرائيل، وكذلك الزيارات المهمة التي قام بها رئيس الوزراء لكل من الأردن والعراق".