النيابة العامة تدعو أصحاب المحطات الإذاعية لتصويب أوضاعهم القانونية



يذكر، أن اللجنة الثلاثية هي الجهة الوحيدة المخولة وفقاً للقانون، بتنظيم هذا القطاع، ومنح التراخيص اللازمة.

رام الله - دنيا الوطناجتمع النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، صباح اليوم الأربعاء في مكتبه مع اللجنة الثلاثية المختصة بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية، وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي، المكونة من وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، لبحث سبل وآليات التعاون المشترك ما بين النيابة العامة واللجنة الثلاثية، بهدف تنظيم قطاع المحطات الإذاعية.وأكد النائب العام خلال الاجتماع على أهمية تنظيم قطاع المحطات الإذاعية، داعياً كافة أصحاب المحطات الإعلامية غير الملتزمة بإجراءات الترخيص القانونية، والتي بلغ عددها 38 محطة إلى تصويب وأضاعهم القانونية من خلال اللجنة الثلاثية المشتركة.وبيّن المجتمعون على أن الهدف ليس التضييق على وسائل الإعلام، بل إنفاذ القانون من أجل صون حقوق المرخصين والملتزمين بالشروط القانونية المحددة بالنظام المذكور، وأنه في الأيام المقبلة سيتم عقد اجتماع يضم أصحاب هذه المحطات المخالفة، وإمهالهم مدة قانونية أخيرة لتصويب أوضاعهم قبل إحالتهم للنيابة العامة.