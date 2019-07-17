اشتية: حجاج غزة سينقلون على أربع دفعات وحجاج الضفة سينقلون دفعتين

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، أنه تم استقباله والوفد الفلسطيني، الذي زار العراق، مؤخرًا، بكل رحب وسعة ودفء وروح عروبية.وقال اشتية، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: "اُستقبلنا في العراق، بكل حفاوة، من رئيس الحكومة العراقي، ورئيس الجمهورية العراقية، ورئيس البرلمان، وعقدنا عدة اجتماعات، وكانت مثمرة، وأهم نتائجها، بأن الفلسطينيين في العراق، سيعاملوا معاملة العراقي، بكافة حقوقهم واستحقاقاتهم".وأضاف: "العراق ستلتزم بكافة تعهداتها المالية، تجاه السلطة الفلسطينية، وفق ما تعهدت به بالجامعة العربية، وتحدثنا في كافة المجالات الاقتصادية، والصناعية، والزراعية، والاستيراد، والتصدير، وغيرها"، متابعًا: "تحدثنا كذلك في القضايا المتعلقة بالبترول وغيره".إلى ذلك، أوضح رئيس الوزراء، أنه تم أمس توقيع اتفاقية نقل الحجاج الفلسطينيين، من القاهرة إلى مدينة جدة، وسيتم نقل دفعتين من حجاج الضفة، وأربع دفعات من حجاج قطاع غزة، شاكرًا في الوقت ذاته، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.وفي سياق آخر، قال اشتية: "نتمنى خلال هذا الأسبوع أن يتم تعديل قانون السلطة القضائية، من خلال الرئيس محمود عباس، لا سيما وأن القضاء يمثل أهمية ليس فقط للحكومة، بل للبلد كلها".