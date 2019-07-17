الأولوية لمستشفيات القدس.. الصحة تنفي وقف التحويلات الطبية لمستشفى المقاصد

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خاص دنيا الوطن

نفت وزارة الصحة الفلسطينية، الأنباء التي يتم تداولها حول وقفها للتحويلات الطبية لمستشفى المقاصد، وتحويلها إلى مستشفى معهد ناصر في جمهورية مصر العربية.



وقالت الوزارة لـ"دنيا الوطن": "من المسحيل وقف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس، حيث أن لها الأولوية، وذلك بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ دعماً لمصمود الشعب الفلسطيني".



وأضافت الوزارة: "عندما تبلغنا مستشفيات القدس بأن العدد لديها قد اكتمل، وأنها لا تستطيع استعياب المزيد من المرضى، تتم إجراءات التحويل إلى المستشفيات الأخرى".