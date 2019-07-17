الأولوية لمستشفيات القدس.. الصحة تنفي وقف التحويلات الطبية لمستشفى المقاصد
خاص دنيا الوطن
نفت وزارة الصحة الفلسطينية، الأنباء التي يتم تداولها حول وقفها للتحويلات الطبية لمستشفى المقاصد، وتحويلها إلى مستشفى معهد ناصر في جمهورية مصر العربية.
وقالت الوزارة لـ"دنيا الوطن": "من المسحيل وقف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس، حيث أن لها الأولوية، وذلك بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ دعماً لمصمود الشعب الفلسطيني".
وأضافت الوزارة: "عندما تبلغنا مستشفيات القدس بأن العدد لديها قد اكتمل، وأنها لا تستطيع استعياب المزيد من المرضى، تتم إجراءات التحويل إلى المستشفيات الأخرى".
نفت وزارة الصحة الفلسطينية، الأنباء التي يتم تداولها حول وقفها للتحويلات الطبية لمستشفى المقاصد، وتحويلها إلى مستشفى معهد ناصر في جمهورية مصر العربية.
وقالت الوزارة لـ"دنيا الوطن": "من المسحيل وقف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس، حيث أن لها الأولوية، وذلك بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ دعماً لمصمود الشعب الفلسطيني".
وأضافت الوزارة: "عندما تبلغنا مستشفيات القدس بأن العدد لديها قد اكتمل، وأنها لا تستطيع استعياب المزيد من المرضى، تتم إجراءات التحويل إلى المستشفيات الأخرى".
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