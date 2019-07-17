فلسطين والمنظمة العالمية للملكية الفكرية تطلقان خدمات إلكترونية وبحث حماية الهوية الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، وفرانسس غري المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، اليوم الأربعاء، خدمات إلكترونية في مجال (الإيداع، فحص العلامات التجارية والاختراعات، النماذج الصناعية) على أن يتم استكمال جميع خدمات الملكية الفكرية إلكترونياً مع نهاية العام الجاري.



وأشار الوزير العسيلي، إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للتعاون المشترك بين (الويبو) والوزارة، الأمر الذي يشجع على الاستثمار ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى العمل على تسهيل وتحديث العمليات ذات الصلة بالملكية الفكرية من خلال توفير الخدمات الإلكترونية، متوقعاً في الوقت ذاته إنجاز مشروع قانون الملكية

الصناعية مع نهاية العام الجاري.



وطالب خلال المباحثات المشتركة مع غري الذي يزور دولة فلسطين لأول مرة، بالتدخل لحماية الهوية الوطنية ومساعدة فلسطين على توثيق الموروث الثقافي دولياً، ووضع الآليات المناسبة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، الذي له انعكاسات على صعيد حمايته والاستفادة من الامتيازات الاقتصادية التي توفرها على الصعيد السياحي والثقافي.



وبين العسيلي لأول مرة سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي تجاه تزيف وسرقة التراث الفلسطيني، وتسجيل علامات تجارية لمنتجات المستوطنات باعتبارها منتجات إسرائيلية، ما يمكنها من دخول الأسواق العالمية، "وهذا إجراء غير شرعي لأن المستوطنات نفسها غير شرعية.



وأضاف: هناك سطو من قبل إسرائيل على حقوقنا وتراثنا، والعديد من المنتجات التراثية الفلسطينية تسجل كعلامات تجارية إسرائيلية كالملابس، والطعام، وغيره، وتم بحث سبل حمايتها من هذه السرقة، وطلبنا خلال اللقاء، عدم تسجيل أي علامات

تجارية لمنتجات المستوطنات.



واعتبر العسيلي زيارة المسؤول الأممي إلى فلسطين "تاريخية"، كونها الأولى من نوعها، وسيتم التعامل مع ما جرى من نقاشات بمنتهى الأهمية.



واستعرض العسيلي واقع الملكية الفكرية في فلسطين والتي ستحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية العام القادم تحت شعار " الملكية الفكرية وذوي الاحتياجات الخاصة"، مشيراً إلى تركز عمل وزارة الاقتصاد على استخدام الملكية الفكرية كأداة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الوعي بالملكية الفكرية ونشر

المعرفة حول أهميتها وتأثيرها على الاقتصاد والأعمال.



وأضاف: "سجلنا علامة جماعية للأحذية في الخليل التي تتمزي بجودة عالية، بالإضافة إلى ذلك، أقيم معرض في الخليل والعاصمة الأردنية عمان، الأمر الذي يشجع على المنافسة في الأسواق الوطنية والدولية، بالإضافة إلى دعم التعاونيات

من خلال تسجيل 42 علامة تجارية، مما يؤدي إلى خلق وظائف للنساء ودعمها، الأمر الذي يؤهل هذه التعاونيات على الوصول إلى الأسواق الدولية.



وأكد العسيلي على أهمية تكريس التعاون المشترك لتطوير منظومة الملكية الفكرية في فلسطين، وتوفير الحاضنات للإبداع والتميز على غرار مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC) التي تشجع وتدعم فكرة الملكية الفكرية في الجامعات والمؤسسات مبيناً في الوقت ذاته، الجهود التي تبذل لعقد المؤتمر القطاع الخاص العربي للاستثمار في فلسطين.