لجنة الامتحانات العامة تعقد اجتماعاً لتحديد موعد وآلية إعلان النتائج

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خاص دنيا الوطن

أفاد معتصم الميناوي، مدير العلاقات الدولية والإعلام في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، أن لجنة الامتحانات العامة، تعقد الآن اجتماعاً مشتركاً بين الضفة وقطاع غزة.



وأشار الميناوي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الاجتماع سيحدد ساعة وآلية إعلان نتائج الثانوية العامة (الإنجاز).



ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم العالي غداً الخميس، نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) لعام 2019، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.