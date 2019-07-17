شاهد لحظة وصول 10 قوارب صيد فلسطينية كانت محتجزة لدى الإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطنسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 10 قوارب صغيرة، تابعة للصيادين الفلسطينيين، إلى الجانب الفلسطيني، بعد أن أبلغت الارتباط الفلسطيني ووزارة الزراعة، بأنها ستفرج عنهم.وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد سلمت قبل يومين، عشرة مواتير خاصة بمراكب الصيادين، بالإضافة إلى عدة أجهزة، عبر معبر بيت حانون/ ايرز شمالي قطاع غزة.