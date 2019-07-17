مجدلاني: تصاعد خطير في عملية التطهير العرقي وتغيير الديموغرافيا بالقدس

أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني: إن جريمة الاحتلال بحق الأسير الشهيد نصار طقاطقة، تتطلب التحرك على أكثر من مستوى؛ لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، سواء عبر المنظمات الحقوقية الدولية أو من خلال لجنة دولية مستقلة؛ للتحقيق في ظروف وملابسات استشهاده.



وأوضح مجدلاني، أن هذه الجريمة وعملية القتل المتعمد التي قام بها الاحتلال بحق الأسير طقاطقة، ستضاف إلى سجل جرائم الاحتلال، التي ستقدم للمحكمة الجنائية الدولية لمساءلة إسرائيل عليها.



من جهة ثانية، أشار مجدلاني إلى أن هناك تصاعداً خطيراً في عملية التطهير العرقي، وتغيير الديموغرافيا في القدس، في سياق مخطط لإعادة رسم الديموغرافيا بأكملها في المدينة، بغية إعطائها صبغة جديدة تختلف تماماً عن الصبغة العربية الإسلامية والمسيحية لها في انتهاك واضح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف

الأربع، بدعم كامل من الإدارة الأمريكية، التي تتساوق مع الحكومة الإسرائيلية في تكريس الاحتلال.