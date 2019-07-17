أبو بكر: إسرائيل وافقت على طلب تشريح جثمان الأسير نصار طقاطقة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس هئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، أن السلطات الإسرائيلية، وافقت على طلب الهيئة بتشريح جثمان الشهيد الأسير نصار طقاطقة، الذي استشهد في معتقلات الاحتلال، وتم فرز الدكتور أشرف القاضي في الطب الشرعي من قبل وزارة العدل؛ للمشاركة بعملية التشريح في معهد الطب الشرعي في أبو كبير.



وحمّل أبو بكر، إدارة مصلحة السجون، مسؤولية استشهاد الأسير طقاطقة، الذي تعرض لظروف قاسية وصعبة للغاية بفعل وسائل التعذيب النفسي، وسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقه.



وتوقع أبو بكر، أن يتزايد عدد شهداء الحركة الأسيرة في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي، التي تنتهجها إدارة السجون بحق الأسرى المرضى، مشيراً إلى أن سبعة من الأسرى، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، ومن بينهم حالات مرضية مزمنة.