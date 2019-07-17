الاتحاد الأوروبي: نرفض كل عمليات الهدم والتهجير التي تنفذها إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان: إن الجولة الأوروبية، أمس الثلاثاء، في حي وادي الحمص، جاءت للاطلاع على ما يجري على الأرض.



وأضاف عثمان، أن موقف الاتحاد الأوروبي، واضح برفض كل عمليات الهدم والتهجير، التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، بحق المواطنين الفلسطينيين، وتتأذى منها عشرات العائلات.



وبين عثمان، أن الاتحاد الأوروبي، طالب إسرائيل عقب الزيارة بالتوقف عن قرارها بهدم مئات الوحدات السكنية في وادي الحمص معرباً عن أمله أن يكون الرد الإسرائيلي إيجابياً.