طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس





وشددت الوزارة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الأرقام التسلسلية في الكشف، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.





وأشارت الوزارة، إلى أن العمل بالكشف الجديد المرفق أداه، سيتم العمل به، صباح الأحد المقبل، وذلك وفق ما سيتم الاعلان عنه لاحقا.



وطالب المواطنين بإحضار بطاقة الهوية، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، عن آلية سفر المواطنين الفلسطينيين، عبر (معبر رفح البري)، غداً الخميس.وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن الأسماء المراد سفرها، هم أصحاب الأرقام التسلسلية حتى نهاية كشف (7/11)، وهو الرقم (1668).