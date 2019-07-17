حمادة: استمرار الفعاليات الرافضة لقرار هدم حي وادي الحمص

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن حمادة حمادة، المتحدث باسم لجنة أهالي وادي الحمص في بلدة صور باهر بالقدس، استمرار الفعاليات الرافضة لقرار الاحتلال، هدم مئة وحدة سكنية في الحي.



وقال حمادة لـ (صوت فلسطين): إن هناك وفوداً ستصل إلى الحي من بينها أعضاء كنيست عن حزب (ميرتس) اليساري الإسرائيلي، حيث سيتم إيصال رسالة لحكومة الاحتلال عبر هذا الوفد، تطالب بوقف عملية الهدم، إضافة إلى أن صلاة الجمعة، ستقام في الحي، وسيكون هناك عدد من الفعاليات الأخرى.



وأضاف حمادة، أن سلطات الاحتلال، ماضية في قرارها، وقد ابلغت شركة كهرباء القدس، بضرورة فصل التيار الكهربائي عن تلك الشقق؛ تمهيداً لهدمها، معرباً عن أمله في أن تفضي الجهود القانونية إلى وقف عملية الهدم.