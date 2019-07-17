لليوم الثاني على التوالي.. استمرار الإضراب في المخيمات الفلسطينية بلبنان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية، صلاح اليوسف، تواصل الإضراب في المخيمات الفلسطينية بلبنان لليوم الثاني على التوالي؛ احتجاجًا ورفضاً لقرار وزير العمل اللبناني بحق الفلسطينيين، سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات.



وقال اليوسف، في حديث إذاعي: إن الحراك في المخيمات مدروس ومضبوط حتى اللحظة في ظل الحديث عن وعود بتجميد القرار، واستثناء الفلسطينيين من كل الإجراءات التي اتخذت من قبل وزير العمل اللبناني.



وأشار اليوسف، إلى القانونين 128 و129 الصادرين عام 2010 واللذين بموجبهما، يُستثنى اللاجئ الفلسطيني من إجازة العمل.