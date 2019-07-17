الشرطة تُتلف 70 مركبة غير قانونية في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أتلفت الشرطة صباح اليوم، 70 مركبة غير قانونية، تم ضبطها بمناطق مختلفة من محافظة الخليل.



وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه واستمراراً لجهود الشرطة المبذولة للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية لخطورتها على حياة المواطنين وممتلكاتهم، فقد قامت الشرطة اليوم بإتلاف 70 مركبة غير قانونية، ضبطت بعدة مناطق مختلفة من محافظة الخليل.



وأضافت، بأن عملية الاتلاف، تمت بعد التأكد من قبل الجهات المختصة بعدم امتلاك المركبات المضبوطة أية أوراق تسجيل فلسطينية لدى دائرة السير؛ ولافتقادها أدنى شروط السلامة العامة، حيث تمت مخالفة سائقيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.



وناشدت الإخوة المواطنين للتخلص من أية مركبات غير قانونية يحوزونها؛ حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين، مؤكداً على أن جهاز الشرطة، مستمر بعمله في مكافحة هذه الظاهرة السلبية، واجتثاثها من داخل المجتمع الفلسطيني.