مستوطنون ينفذون اقتحامات استفزازية جديدة للمسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

نفذت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، اقتحامات استفزازية جديدة للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.



وتجول المستوطنون في المسجد، وحاولوا أداء طقوس وصلوات تلمودية، خاصة في منطقة باب الرحمة في الجهة الشرقية من الأقصى المبارك، قبل أن يغادروا المسجد من جهة باب السلسلة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).