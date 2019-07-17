محيسن: حماس تُناور وتُماطل في ملف المصالحة بتعليمات من الإخوان المسلمين

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن: إن جهوداً مصرية تبذل لإنهاء ملف الانقسام،

لكن حركة حماس تناور وتماطل في ذلك، وغير جادة في هذا الموضوع.



وأوضح محيسن، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، أن حركة حماس، تتلقى

تعليمات من جماعة الإخوان المسلمين بشكل مباشر، مشيراً إلى أنه لم يتم

تنفيذ ما وقع عليه من اتفاق عام 2017، لحد اللحظة.



ذكر محيسن، أن القيادة تخوض معركة سياسية قانونية على

الساحة الدولية، مشيراً إلى الاجتماعات على مستوى الساحة الدولية والحراك

الذي يقوم به الرئيس محمود عباس.





إلى ذلك، فقد استنكر محيسن تباطؤ عمل الجنايات الدولية، وهذا ما يُشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه، على حد تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنفي سياق آخر،