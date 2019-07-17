دولي

إيران تُعلن موقفها من استهداف السعودية والإمارات بأي حرب مُحتملة

إيران تُعلن موقفها من استهداف السعودية والإمارات بأي حرب مُحتملة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه "لن يكون أحد في مأمن حال اندلاع حرب في المنطقة، معتبراً أن السعودية والإمارات، تشاركان في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد بلاده".

وأوضح ظريف، لقناة (BBC) البريطانية، أن "إيران والولايات المتحدة كانتا على وشك حرب بينهما"، موضحاً أن "ترامب تم تحذيره مسبقاً من أن إيران ستتخذ إجراءات مضادة للدفاع عن نفسها، في حال إقدام الولايات المتحدة على تنفيذ أي خطوات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال: إنه أوقف هجوماً على مواقع إيرانية قبل عشر دقائق من تنفيذه، على خلفية إسقاط طائرة مسيرة لقوات بلاده من قبل الحرس الثوري، يوم 20 حزيران/ يونيو الماضي.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، مجيباً عن سؤال حول طبيعة خطوات بلاده المحتملة، وإمكانية استهدافها حلفاء الولايات المتحدة مثل السعودية والإمارات: "لا نتخذ إجراءات عشوائية، الولايات المتحدة تشن حالياً حرباً اقتصادية على إيران، وهناك دول تقدم لها مساعدة لوجستية واستطلاعية، وهذا يعني أنها أيضاً تشارك في هذه الحرب".

وأكمل: "لا أعتقد أنه سيكون هناك أحد في مأمن حال اندلاع الحرب في المنطقة، لكن دعونا نتجنب الحرب، ولا نحتاج إلى نشوبها".

أخبار ذات صلة

باراك يُقاضي صحيفة بريطانية بعد أن اتهمته بإقامة علاقات مع نساء

باراك يُقاضي صحيفة بريطانية بعد أن اتهمته بإقامة علاقات مع نساء

أنقرة.. وصول الطائرة الروسية الـ 13 حاملة معدات (إس- 400)

أنقرة.. وصول الطائرة الروسية الـ 13 حاملة معدات (إس- 400)

شاهد: مونيكا لوينسكي تُعيد فضيحة بيل كلينتون الجنسية بتغريدة

شاهد: مونيكا لوينسكي تُعيد فضيحة بيل كلينتون الجنسية بتغريدة

زعمية حزب العمل السابقة تُعلن عدم خوضها لانتخابات الكنيست

زعمية حزب العمل السابقة تُعلن عدم خوضها لانتخابات الكنيست

زلزال يَضرب مدينة مكسيكو سيتي

زلزال يَضرب مدينة مكسيكو سيتي

بالصدفة.. الناتو يكشف الأماكن السرية للأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا

بالصدفة.. الناتو يكشف الأماكن السرية للأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا

إسرائيل تُهاجم زعيم حزب العمال البريطاني لدعمه للفلسطينيين

إسرائيل تُهاجم زعيم حزب العمال البريطاني لدعمه للفلسطينيين

مجلس النواب الأمريكي يُصوت ضد تصريحات ترامب العنصرية

مجلس النواب الأمريكي يُصوت ضد تصريحات ترامب العنصرية

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

مستوطنون ينفذون اقتحامات استفزازية جديدة للمسجد الأقصى

مستوطنون ينفذون اقتحامات استفزازية جديدة للمسجد الأقصى

الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضفة والقدس

الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضفة والقدس

الاحتلال يهدم مغسلة سيارات في صور باهر جنوب شرق القدس

الاحتلال يهدم مغسلة سيارات في صور باهر جنوب شرق القدس

جودة البيئة تُصدر ورقة حقائق حول الهجمة الإسرائيلية الأخيرة على المحميات الطبيعية

جودة البيئة تُصدر ورقة حقائق حول الهجمة الإسرائيلية الأخيرة على المحميات الطبيعية

نادي الأسير ينشر تفاصيل جديدة عن ظروف استشهاد نصار طقاطقة

نادي الأسير ينشر تفاصيل جديدة عن ظروف استشهاد نصار طقاطقة

الزيان: مجموعة تسهيلات تمنحها وزارة النقل بغزة على تراخيص السيارات

الزيان: مجموعة تسهيلات تمنحها وزارة النقل بغزة على تراخيص السيارات

اعتقال أربعة مواطنين وإصابة العشرات بالاختناق خلال مواجهات في الجلزون

اعتقال أربعة مواطنين وإصابة العشرات بالاختناق خلال مواجهات في الجلزون

عياش: الاحتلال يُسلّم اليوم 10 حسكات تابعة للصيادين الفلسطينيين عبر البحر

عياش: الاحتلال يُسلّم اليوم 10 حسكات تابعة للصيادين الفلسطينيين عبر البحر

منوعات

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

ريا أبي راشد تتصدّرُ &#34;غوغل&#34; بسبب هذه الصور التي كشفتها بعد سنوات

ريا أبي راشد تتصدّرُ "غوغل" بسبب هذه الصور التي كشفتها بعد سنوات

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة&#34;.. &#34;سرد&#34; حين تصنع الرسائل الصوتية فيلماً

ضمن مهرجان "شاشات الـ11 لسينما المرأة".. "سرد" حين تصنع الرسائل الصوتية فيلماً

بعد انتشار صور جثتها.. القصة الكاملة لذبح نجمة الإنستجرام الشهيرة

بعد انتشار صور جثتها.. القصة الكاملة لذبح نجمة الإنستجرام الشهيرة

كنزي عمرو دياب تطل بأزياء جريئة.. ومتابعوها: &#34;راعي سنك&#34;

كنزي عمرو دياب تطل بأزياء جريئة.. ومتابعوها: "راعي سنك"

&#34;جمال فرعوني أصيل&#34;.. سوسن بدر تبهر جمهورها بـ&#34;نيو لوك&#34;

"جمال فرعوني أصيل".. سوسن بدر تبهر جمهورها بـ"نيو لوك"

ميريام فارس تتحدث عن مرضها للمرة الأولى: اعتقدت أنني لن أظهر عالمسرح مجدداً

ميريام فارس تتحدث عن مرضها للمرة الأولى: اعتقدت أنني لن أظهر عالمسرح مجدداً

بعد أيام فقط من الطلاق.. صفاء مغربي تعلن عودتها لزوجها

بعد أيام فقط من الطلاق.. صفاء مغربي تعلن عودتها لزوجها

أنجلينا جولي ترضخُ لبراد بيت.. وتمنحه هذه الفرصة

أنجلينا جولي ترضخُ لبراد بيت.. وتمنحه هذه الفرصة

عربي

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الجيش الليبي يُعلن انسحاب قوات حكومة الوفاق من محاور القتال بجنوب طرابلس

الجيش الليبي يُعلن انسحاب قوات حكومة الوفاق من محاور القتال بجنوب طرابلس

الكويت تستنكر بيان منظمة دولية بشأن تسليم ثمانية مطلوبين لمصر

الكويت تستنكر بيان منظمة دولية بشأن تسليم ثمانية مطلوبين لمصر

السعودية ترفض &#34;إدعاءات&#34; قطر بشأن مناسك الحج والعمرة

السعودية ترفض "إدعاءات" قطر بشأن مناسك الحج والعمرة