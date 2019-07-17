الشؤون الاجتماعية: لم يتم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون للمستفيدين

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خاص دنيا الوطن

أكد طلعت أبو جامع، مدير برنامج مكافحة الفقر بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة لم تحدد بعد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.



وأوضح أبو جامع في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد مجدلاني، كان مجتمعاً مع وفد من الاتحاد الأوروبي، وطالبهم بتوفير الدعم، وتحمل مسؤولياتهم.



وفي السياق، أشار أبو جامع، إلى أنه عند تحديد موعد صرف الشيكات للمستفيدين، فإن الوزارة ستتعلن عنه بشكل رسمي.