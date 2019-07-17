باراك يُقاضي صحيفة بريطانية بعد أن اتهمته بإقامة علاقات مع نساء

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أنه سيقاضي صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، بتهمة التشهير.واتهمت الصحيفة البريطانية، باراك، بأنه يُجري علاقات مع نساء، حيث ألمحت إلى أنه قابل فتيات ورصدت دخوله لبيت الملياردير الأميركي جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، في مدينة نيويورك عام 2016.وقال باراك، وفق ما نقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إنه سيقاضي الصحيفة التي تصدر من لندن، بتهمة التشهير، واتهامه جزافًا بأنه صاحب علاقات نسوية.يشار إلى أن باراك، عاد إلى الحياة السياسية في إسرائيل، من جديد، وأعلن عن تأسيس حزب جديد، باسم (إسرائيل الديمقراطية)، وسيخوض انتخابات الكنيست المقبل.