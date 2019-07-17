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الزيان: مجموعة تسهيلات تمنحها وزارة النقل بغزة على تراخيص السيارات

الزيان: مجموعة تسهيلات تمنحها وزارة النقل بغزة على تراخيص السيارات
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أعلن خليل الزيان، مدير عام التراخيص في وزارة النقل والمواصلات بقطاع غزة، أن هناك مجموعة من التسهيلات التي تتعلق برسوم السيارات، لافتاً إلى أنه مريح جداً.

وقال الزيان لـ"دنيا الوطن": "إن من ضمن التسهيلات، المتعلق بنقل الملكية، حيث بإمكان المواطن نقل الملكية مع تقسيط الرسوم أو الديون، حيث كان في السابق يمنع نقل الملكية إلا بدفع المبلغ كاملاً، ولكن الآن أصبح يدفع 50%".

وأضاف الزيان: "هناك إعفاءات سابقة موجودة، والمتعلقة بالترخيص، حيث كان يدفع المواطن 3000 شيكل لسيارات الديزل، والآن يدفع 2100، و2500 للسيارات العمومي، وأصبح يدفع 1250 شيكل على الترخيص، وهذا المبلغ أيضاً عليه تقسيط مراعاة للظروف".

وفي السياق، أشار مدير عام التراخيص، إلى أن هناك تسهيلات أخرى خاصة بمستحقات الموظفين، ويتمثل في خصم الديون القديمة من المستحقات بنسبة 100%.

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