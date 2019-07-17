أنقرة.. وصول الطائرة الروسية الـ 13 حاملة معدات (إس- 400)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، استمرار وصول معدات منظومة (إس- 400) الدفاعية الروسية، إلى البلاد، لليوم السادس على التوالي.



وذكرت الوزارة في بيان، أن عملية شحن معدات منظومة (إس- 400) ما زالت مستمرة، وأنه في هذا الإطار هبطت الطائرة الـ 13 في قاعدة "مرتد" الجوية بالعاصمة أنقرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).



والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة (إس- 400) الروسية إلى أنقرة.



وتعد منظومة (إس-400) واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً بالعالم حالياً، وهي من إنتاج شركة "ألماز- أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.



ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي (إس- 300) التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.