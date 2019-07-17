ما هو البند الذي رفضه نتنياهو من (صفقة القرن)؟

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، أبلغ الادارة الأمريكية، رفضه لأحد بنود خطة السلام، والمعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن).



وأشارت القناة، إلى أن البند يتمثل في إنشاء ممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك خشية دخول عناصر من حركة حماس من غزة للضفة، بحسب تعبير نتنياهو.



وكان جاريد كوشنر مبعوث وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن قبل عدة أيام أن من بين بنود خطة السلام الأمريكية بجانبها الاقتصادي، مشروع إقامة ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمر عبر إسرائيل.