شاهد: مشهد مؤثر للرضيع "أحمد".. ماذا فعل بصورة والده بعد استشهاده بأيام؟

رام الله - دنيا الوطنرغم أنه لا يعرف المشي، لا يعرف الاتجاهات، إلا أن قلبه قاده إلى صورة والده الشهيد محمود الأدهم المعلقة على جدارن المنزل، علها تكون بوابة روحه إليهم، يُحاول الطفل أحمد الذي يبلغ من العمر 6 أشهر فقط، احتضان والده الشهيد.ظهر أحمد في فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسير بمساعدة عربته الصغيرة تجاه والده، يُحاول احتضان صورته، يتأمل ملامحه، في مشهد يُدمي القلوب، وكأنه يُعبر عن شوقه، ويتسائل أين أنت؟يُذكر أن الأدهم (28 عاماً) استشهد قبل أيام برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة، وأعلنت كتائب القسام آنذاك، أن الشهيد الأدهم، هو أحد عناصرها، حيث قالت الكتائب: "نزف المجاهد محمود أحمد الأدهم من مدينة جباليا أحد مجاهدي قوة حماة الثغور، والذي استشهد برصاص الاحتلال شمال شرق قطاع غزة".