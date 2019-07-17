قيادي بحماس يدعو اللاجئين الفلسطينيين لتجنب الاحتكاك بالقوى العسكرية والأمنية اللبنانية

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رام الله - دنيا الوطن

‏أكد رأفت مُرّة، القيادي في حركة حماس بلبنان، تمسك حركته بتراجع وزير العمل اللبناني، عن قراراته التي وصفها بـ"التعسفية" بحق العمال الفلسطينيين.



وقال مُرّة في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "نشدد على التحرك السلمي المدني الحضاري، وندعو جميع الشباب إلى الابتعاد عن العنف، وتجنب الاحتكاك بالقوى العسكرية والأمنية والبلديات، لأن قضيتنا إنسانية عادلة ومطالبنا محقة وقانونية"، وفق تعبيره.



وأضاف: "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، الذين تمسكوا بوطنهم وقاموا الاحتلال، وأسقطوا مشاريع التوطين.. اللاجئون الذين تظاهروا على الحدود حباً للوطن.. اللاجئون الذي وقفوا صفاً واحداً ضد (صفقة القرن)، قادرون اليوم على مواجهة قرارات التمييز والعنصرية، ومتمسكون بحقهم في العمل والعيش بكرامة".



يشار إلى أن اللاحئين الفلسطينين في لبنان، نفذوا أمس تحركات في المخيمات، احتجاجاً على قرارات وزير العمل اللبناني بحق اللاجئين الفلسطينيين، حيث أقفل المحتجّون المداخل الرئيسية للمخيمات في جنوب لبنان منذ ساعات الصباح أمس، حيث أُحرقت الإطارات المطاطيّة.