دولي

شاهد: مونيكا لوينسكي تُعيد فضيحة بيل كلينتون الجنسية بتغريدة

شاهد: مونيكا لوينسكي تُعيد فضيحة بيل كلينتون الجنسية بتغريدة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعادت المتدربة السابقة في البيت الأبيض، إبان حكم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، مونيكا لوينسكي، الفضيحة الجنسية التي أشعلت الرأي العام قبل 20 عاماً بتغريدة على موقع (تويتر).

وأثارت لوينسكي، عبر تغريدة نشرتها في (تويتر) الرأي العام الأمريكي، بعد اختفائها 20 عاماً عن الأضواء بسبب تورطها في فضيحة "جنسية"مع بيل كلينتون.

وظهرت لوينسكي، على (تويتر) وذلك بردها على تغريدة تتضمن سؤالاً يقول: "ما هي أسوأ نصيحة مهنية وجهت إليك؟"، حيث قالت بسخرية: "لو كنت حاصلة على تدريب في البيت الأبيض فسيكون ذلك رائعاً حقاً".

وأرفقت التعليق برسم تعبيري يعبر عن الخجل،  فنال تعليقها أكثر من 250 ألف إعجاب و300 ألف تعليق، متفوقة بذلك بعشرات أضعاف التفاعل مع سؤال الطبيب.

يذكر أن فضيحة جنسية تفجرت قبل عقدين في البيت الأبيض، إبان حكم الرئيس بيل كلينتون، كان الرئيس ومونيكا بطليها، حيث اعترف كلينتون بـ "علاقة غير لائقة" معها، إذ كانت في ذلك الوقت متدربة تبلغ من العمر 22 عاماً، وأدت هذه الفضيحة إلى عزلها.

وأعادت تغريدة لوينسكي إلى الأذهان الخطأ الذي ارتكبته ليؤثر على حياتها بأكملها، حيث كانت قد تحدثت في الماضي عن كيفية مطاردة الفضيحة لها، لدرجة أنه كان من المستحيل بالنسبة لها الحصول على وظيفة عادية بسبب سمعتها.

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