اعتقال أربعة مواطنين وإصابة العشرات بالاختناق خلال مواجهات في الجلزون

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 4 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسرى محررون، فيما أصابت العشرات بحالات اختناق عقب اقتحام مخيم الجلزون شمالاً.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من الأسرى المحررين: خالد أبو البها، وسامي حسين، عقب دهم منزليهما في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومحمد أبو سليم من قرية رنتيس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وقالت المصادر: "إن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن ماهر بلايشة (37 عاماً)، عقب دهم منزله في مخيم الجلزون، وتفتيشه، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في المخيم".