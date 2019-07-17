زعمية حزب العمل السابقة تُعلن عدم خوضها لانتخابات الكنيست

شيلي يحيموفيتش

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت عضو الكنيست الإسرائيلي، شيلي يحيموفيتش، عن (حزب العمل)، أنها ستأخذ استراحة من السياسة، ولن ترشح نفسها في الانتخابات المقبلة.



وكتبت شيلي، على حسابها بموقع (تويتر): "هذه خطوة شخصية مطولة، وقرار شخصي وخاص.. من حسم الأمر كان ابني الذي قال: أشعر أنك قد استنفدت قدراتك على تغيير الخطاب.. ليس هناك شك في أنه لا يزال بإمكانك القيام بعمل جيد، لكن ذلك لن يهم بقدر ما كان معتادًا".



وتم انتخاب يحيموفيتش للكنيست في عام 2006، وكانت عضواً في الكنيست لمدة 13 عامًا، وشغلت منصب رئيسة حزب العمل لمدة عامين. وخلال سنوات عملها في الكنيست، نجحت بسن 69 قانونًا، معظمها في الاقتصاد والمجتمع والمساواة والحكم الرشيد والنزاهة. وقبل أن تتحول إلى السياسة، عملت كصحفية في أخبار القناة الثانية والإذاعة الثانية.