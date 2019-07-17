عياش: الاحتلال يُسلّم اليوم 10 حسكات تابعة للصيادين الفلسطينيين عبر البحر

توضيحية

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خاص دنيا الوطن

أعلن نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت الارتباط الفلسطيني ووزارة الزراعة، بأنها ستفرج عن 10 حسكات تابعة للصيادين الفلسطينيين.



واشار عياش في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه سيتم تسليم الحسكات العشر عبر البحر.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد سلمت قبل يومين، عشرة مواتير خاصة بمراكب الصيادين، بالإضافة إلى عدة أجهزة، عبر معبر بيت حانون/ ايرز شمالي قطاع غزة.