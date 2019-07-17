توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال قطاع غزة وتجرف أراضي المواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

توغل عدة جرافات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، لمسافة محدودة شمال قطاع غزة.



وأفادت قناة (الأقصى) الفضائية، أن توغل جرافات الاحتلال، جاء انطلاقاً من موقع (16) شمالي قطاع غزة، وشرعت بأعمال تجريب وتسوية في أراض المواطنين.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.