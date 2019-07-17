شؤون فلسطينية

مقتل مواطن برصاص مجهولين في الخليل والشرطة تُحقق

مقتل مواطن برصاص مجهولين في الخليل والشرطة تُحقق
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن (60 عاماً) مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين، في سوق الحلال ببلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أن قوة من الشرطة، توجهت إلى المكان، وباشرت بإجراءات البحث والتحري والتحقيق.

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