الجيش الليبي يُعلن انسحاب قوات حكومة الوفاق من محاور القتال بجنوب طرابلس





وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، وفق وكالة (سبوتنيك)، أن "ميليشيات مصراته سحبت أسلحتها المخزنة بمدرسة السواني الثانوية، وتنسحب إلى الكريمية".





وأشار المركز، إلى "أن عدداً من عصاباتهم المسلحة، غادرت إلى خارج المحاور في اتجاه طريق العودة إلى مصراتة بعد وصول أنباء على وجود نيّة هجوم كاسح للقوات المسلحة العربية الليبية".



رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء الثلاثاء، أن قوات مدينة مصراتة الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، سحبت أسلحتها من محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس متجهين به لمدينة مصراتة.من جهة أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الرسمي، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قد التقى مع وزير خارجية دول الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد من أجل وضع حد للاقتتال الدائر في العاصمة الليبية طرابلس.وقالت البعثة: "إن سلامة التقى وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد، في إطار زيارة إلى أبو ظبي، تهدف للبحث مع كبار المسؤولين السبل الآلية لوضع حد للاقتتال الدائر في ليبيا، والعودة للعملية السياسية".وأضاف البيان: "الممثل الخاص عرض للمسؤولين في دولة الإمارات الكلفة الإنسانية الخطيرة للأحداث الراهنة وأهمية التمسك بخريطة طريق موحدة لجمع شمل الليبيين، ولمساعدتهم على التوافق والمصالحة".وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلن، في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دولياً برئاسة السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015.