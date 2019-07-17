زلزال يَضرب مدينة مكسيكو سيتي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مصادر إعلامية عن وقوع زلزال وسط مدينة (مكسيكو سيتي)، مساء أمس الثلاثاء، نتج عنه اهتزاز طفيف في المباني السكنية، دون حصول أي خسائر في الأرواح والممتلكات.



وأعلنت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الزلزال الذي ضرب العاصمة المكسيكية، بلغ حوالي 3 درجات على مقياس (ريختر)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.



ومن جهته، أشار مدير خدمات الطوارئ في المكسيك، ديفيد ليون، إلى أن الزلزال لم يصب أحداً، ولم ترد تقارير عن أضرار مادية في المدينة.