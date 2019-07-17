الكويت تستنكر بيان منظمة دولية بشأن تسليم ثمانية مطلوبين لمصر

رام الله - دنيا الوطن

استنكرت الكويت، البيان الصادر عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) بشأن ترحيل ثمانية مصريين من الكويت إلى بلادهم، مؤكدةً أن ترحيلهم جاء بسبب الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، وليس لأنهم معارضون.







ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية، اليوم الأربعاء، عن مصادر دبلوماسية، قولها: "في إطار التعاون بين الكويت وجمهورية مصر العربية، وارتباط الكويت باتفاقية الإنتربول، تم التحقيق مع المطلوبين ثم تسليمهم إلى مصر، الكويت لم تُبعد سوى من صدرت عليهم أحكام قضائية".







وأكدت أن ترحيل هؤلاء المطلوبين، لم يتم لأنهم معارضون للحكومة المصرية، بل بسبب صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم من قبل القضاء المصري.

واستغربت المصادر الحديث عن أن أفراد الخلية معارضون، مشيرة إلى أنه "يوجد في البلاد مئات الآلاف من المقيمين المصريين، ومن الطبيعي أن يكون بينهم معارضون، لكنهم يعيشون حياة كريمة، ولم يتعرضوا لأي إجراءات على خلفية مواقفهم السياسية".