قوات الاحتلال تُطلق النار على مرصد للمقاومة شرقي خانيونس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، النار صوب مرصد للمقاومة الفلسطينية شرقي خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.



وبحسب وكالة (الرأي) المحلية، فإن إطلاق النار، على المرصد، لم يسفر عن وقوع إصابات.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.



رام الله - دنيا الوطن