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دولي

بالصدفة.. الناتو يكشف الأماكن السرية للأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا

بالصدفة.. الناتو يكشف الأماكن السرية للأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية: إن تقرير مجلس الجمعية البرلمانية لحلف (الناتو|)، كشف صدفة معلومات عن أماكن نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا.

وأوضحت الصحيفة، أنه جرى في نيسان/ أبريل الماضي، نشر تقرير لعضو كندي في لجنة الدفاع والأمن التابعة للجمعية البرلمانية لحلف الناتو بعنوان "العصر الجديد للردع النووي.. تحديث الأسلحة والقوات النووية للحلفاء والإشراف عليها"، ولكن تمت فيما بعد إزالة هذا التقرير الذي كان يحتوي على معلومات حول أماكن تمركز نحو 150 وحدة من الأسلحة النووية الأمريكية الموجودة في أوروبا.

ونشرت صحيفة (De Morgen) البلجيكية أمس الثلاثاء نسخة لهذا التقرير، حيث جاء فيها أن "القنابل موجودة في 6 قواعد أمريكية وأوروبية، وهي قواعد (Kleine Brogel) في بلجيكا و(Büchel) في ألمانيا و(Aviano) و(Ghedi-Torre) في إيطاليا و(Volkel) في هولندا و(إنجرليك) في تركيا".

وقدم التقرير هذا المعلومات دون أي مراجع، حيث أشارت (واشنطن بوست) إلى أنه تم في الأسبوع الماضي نشر النسخة النهائية للتقرير المذكور، والتي لا تضم أي معلومات حول أماكن مرابطة الأسلحة النووية الأمريكية.

من جهته، قال مؤلف التقرير، جوزيف داي: إن كل المعلومات في تقريره، أخذت من المصادر المكشوفة.

هذا وأعلن مصدر من حلف (الناتو)، رفض ذكر اسمه، أن هذا التقرير لا يعد وثيقة رسمية للحلف، مضيفاً: "إننا لا نُعلق على تفاصيل القدرة النووية لحلف الناتو".

غير أن وسائل إعلام دولية عديدة، اعتبرت هذا التقرير وكأنه تأكيد للواقع المعروف للجميع منذ وقت بعيد، وحتى المقال في صحيفة (De Morgen) تم نشره بعنوان: "أخيراً بالأبيض والأسود: الأسلحة النووية الأمريكية موجودة في بلجيكا".

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