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السعودية ترفض "إدعاءات" قطر بشأن مناسك الحج والعمرة

السعودية ترفض "إدعاءات" قطر بشأن مناسك الحج والعمرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت السعودية رفضها ما أسمته الإدعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، بأن الرياض تضع العراقيل أمام القطريين أو المقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة.

وقالت السعودية، وفق وكالة الأنباء الرسمية: إن ذلك ينافي الحقيقة، مشيرةً إلى أن الجهات المختصة في السعودية، هيأت جميع السبل، ويسرت قدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها قطر.

وعلق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالنيابة، عصام بن سعد بن سعيد، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، وقال: إن مجلس الوزراء، أعرب عن تقدير السعودية، وشكرها لما أبدته الأوساط الإسلامية من تأييد وترحيب بدعوة المملكة لحجاج بيت الله الحرام للتفرغ لأداء شعائر الحج، والبعد عن كل ما يعكر صفوه.

وبينت الوزارة، أن المملكة استقبلت هذا العام قرابة 8 ملايين مسلم أدوا مناسك العمرة، وستستقبل نحو مليوني حاج من جميع دول العالم.

وكان مسؤول قطري قد اعتبر أن دعوة الرياض وحرصها على تسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من قطر، "تناقض سعودي" في ظل عدم وجود سفارة قطرية في الرياض، وعدم السماح للخطوط القطرية بالطيران المباشر.

وكتب مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد الرميحي، في حسابه على (تويتر)، يوم السبت: "بدون سفارة قطرية وبعثة للحج وعدم السماح للخطوط القطرية بالسفر المباشر، كيف سنفهم هذا الحرص الكاذب؟".

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