عمر الغول: لا يُوجد أي تنسيق أمني في الضفة الغربية

عمر الغول عضو المجلس المركزي الفلسطيني

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عمر الغول، أنه لا يوجد تنسيق أمني ما بين السلطة الفلسطينية، وإسرائيل، وأن ما يتم هو تنسيق مدني، يتعلق باستيراد وتصدير البضائع، والمعابر، والمشاريع، وإصدار التصاريح، وغيره من الأمور الحياتية، التي تهم المواطن الفلسطيني.



وقال الغول لـ"دنيا الوطن": "يوجد تضخيم و"بروبجاندا" مستفزة يُصدّرها البعض، بادعاء أنه يوجد تنسيق أمني، لكن فعليًا لا يوجد تنسيق أمني، ولا يوجد اتفاق أوسلو، لأن حكومة نتنياهو أنهته ودفنته باجراءاتها".



وحول أسباب تأخر عقد المجلس المركزي، أوضح الغول، أنه لحد اللحظة لم تتبلور ضرورة لعقده، خصوصًا وأن المواعيد التي وضعت لعقده، تزامنت مع عقد ورشة المنامة، التي أخذت حيزًا كبيرًا من السياسة الفلسطينية مؤخرًا، مُرجحًا بأن نهاية هذا الأسبوع قد يتم تحديد موعد عقد المركزي.



وأشار إلى أن بعض قرارات المركزي، تؤثر على الإقليم والعلاقة مع الدول الأخرى، وليس فقط تؤثر على إسرائيل، مشيرًا إلى أن قرار تعليق الاعتراف بإسرائيل، هو بيد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي تُحدد الوقت المناسب لتطبيقه، وخرج القرار من حقيبة المركزي بشكل نهائي.