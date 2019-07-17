حاولت العمل رغم حالتها السيئة.. سماهر تُناشد الرئيس مساعدتها وإنقاذ حياتها





تُعاني سماهر من فشل كلوي مزمن، وتغسل كلى ثلاث مرات أسبوعياً، بمعدل أربع ساعات كل جلسة، وهي بحاجة ماسة إلى زراعة كلى، لكنها تُكلف مبلغاً كبيراً حوالي (15- 20 ألف دولار)، في مصر.





ورغم خطورة وضعها الصحي، وصعوبة التنقل، إلا أن سماهر حاولت العمل لتحصيل المبلغ، لكنها لم تستطع بسبب سوء الحال في غزة.





تُناشد سماهر الرئيس عباس، وأهل الخير بمساعدتها والمساهمة ولو بمبلغ لإكمال المبلغ المطلوب، لتحاول أن تحيا ما تبقى من عمرها بخير.





للتواصل / 0599901340

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رام الله - دنيا الوطنلم يكتف الفشل الكلوي المزمن، الذي أصيبت به سماهر علي أبو القمبز (38 عاماً)، بتدمير حياتها فقط، بل أيضاً تسبب بهشاشة ولين بالعظام، أدت إلى صعوبة المشي والتنقل.