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مجلس الوزراء السعودي يُصدر قراراً جديداً بخصوص المعتمرين

مجلس الوزراء السعودي يُصدر قراراً جديداً بخصوص المعتمرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء السعودية، إن مجلس الوزراء السعودي، قرر رفع الحظر المفروض على تنقل المعتمرين خارج حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، والسماح لهم بزيارة كل مناطق البلاد.

وأوضحت الوكالة، أن المجلس أصدر، خلال جلسة عقدها برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، قراراً لـ "استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة الوارد في الفقرة (أ) من المادة (3) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 42)".

وأشارت الوكالة، إلى أن اتخاذ القرار يأتي "بعد الاطلاع على خطة التنفيذ المحدثة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن"، مضيفةً أنه تم إعداد مرسوم ملكي خاص بهذا الإجراء.

ويحصل المعتمر القادم للسعودية على تأشيرة مدتها 30 يوماً، فيما لا تتجاوز أيام أداء مناسك العمرة في أطول حالاتها أسبوعين، ما يضطر المعتمرين لمغادرة المملكة قبل انتهاء تاريخ تأشيراتهم لعدم قدرتهم على زيارة مدن جديدة غير مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

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