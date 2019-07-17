إسرائيل تُهاجم زعيم حزب العمال البريطاني لدعمه للفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن

اتهم عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، زئيف إلكين، المقرب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، بكراهية اليهود.







وقال إلكين، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "قطعاً لا نقرر نحن للبريطانيين من سينتخبون، لكن علينا تثبيت موقفنا، أعتقد أن كوربين أثبت بنفسه، أكثر من مرة أو مرتين، أنه شخصية تكره بشدة دولة إسرائيل والشعب اليهودي".كما قالت تسيبي حوتوفلي، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي: "نعتبر هذا الأمر خطيراً للغاية، وما من شك في أن حزب العمال، في ظل وجود كوربين، يمثل مشكلة كبيرة جداً لعلاقات إسرائيل الخارجية".وحسب الإعلام الإسرائيلي، فلم يرد مكتب نتنياهو حتى الآن على سؤال، عما إذا كانت تصريحات إلكين وحوتوفلي تمثل وجهة نظر حكومة إسرائيل الرسمية.ونفى كوربين مراراً معاداته للسامية، وهو الاتهام الذي وجهه إليه أيضاً يوم الاثنين منافسه على منصب رئيس الوزراء البريطاني المقبل، بوريس جونسون، الذي ينتمي لحزب المحافظين.وتتحفظ بشكل كبير حكومة نتنياهو اليمينية على إبداء الغضب تجاه كوربين، إذ يقول مساعدون لنتنياهو: إن ذلك بسبب الخوف من تصور أنها تتدخل في شؤون بريطانيا الداخلية، بحسب مراقبين.